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القبض على مقيم لإيوائه مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 14 أكتوبر 2022 - 3:08 صباحًا

المناطق_متابعات

ألقت وحدة التحريات بمركز شرطة مدينة سلطان بمدينة أبها في منطقة عسير، القبض على مُقيم من الجنسية اليمنية لإيوائه في مقر سكنه مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها.

وجرى إيقاف المتهم والمخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مع إحالة المخالفين لجهة الاختصاص ومن آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 14 أكتوبر 2022 - 3:08 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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