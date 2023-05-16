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القبض على مقيم لترويجه الإمفيتامين والحشيش في جدة

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 16 مايو 2023 - 3:54 مساءً

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قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية النيجيرية، لاتخاذه من شقة سكنية وكرًا لترويج مادة الإمقيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 16 مايو 2023 - 3:54 مساءً
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Waleed

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