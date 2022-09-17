أبرز الموادمنطقة جازان

القبض على مقيم نقل في مركبته 10 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 17 سبتمبر 2022 - 8:02 مساءً

المناطق_واس

 

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة ضمد في منطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله في مركبته (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

 

وأكد المتحدث الإعلامي للقوات الخاصة لأمن الطرق أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

 

أخبار قد تهمك

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 17 سبتمبر 2022 - 8:02 مساءً
صورة Waleed

Waleed

زر الذهاب إلى الأعلى
Advertisements

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock