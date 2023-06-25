القبض على مقيم و4 مواطنين لترويجهم المخدِّرات بالرياض

المناطق_واس

كشفت شرطة منطقة الرياض عن القبض على مقيم و(4) مواطنين؛لاتخاذهم منزلًا شرق مدينة الرياض وكرًا لترويج المخدرات وبث السموم،وذلك استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات.

وأوضحت الشرطة أن إدارة التحريات والبحث الجنائي ضَبطت (55,816) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وبودرة تزن (1.6) كيلوجرامًا من المادة نفسها،ومادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، و(3) أسلحة نارية وهوائية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات،وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية،و(999) في بقية مناطق المملكة،ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]

وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.