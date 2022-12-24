القبض على مواطنَين نشرا فيديو ادعى فيه أحدهما تعرضه لاعتداء بالجوف.. فيديو

المناطق_الجوف

ألقت شرطة منطقة الجوف القبض على مواطنيْنِ نشرا فيديو عَبْر مواقع التواصل الاجتماعي يدعي فيه أحدهما تعرضه لاعتداء على أحد الطرق في المنطقة.

وأضافت أنه تبين من إجراءات الاستدلال عدم صحة المحتوى وتضمينه معلومات وادعاءات كاذبة، مخالفا بذلك نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وبيّنت الشرطة أن ما تعرضت له المركبة من ضرر حدث نتيجة سقوط جسم حديدي بشكل عرضي في الطريق، وباشرت القوة الخاصة لأمن الطرق الحادث في حينه وقدمت له المساعدة اللازمة.

وأشارت إلى أنه جرى إيقاف المتهمين لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.