القبض على 12 مروجًا اتخذوا 3 منازل أوكارًا لترويج المخدرات في تبوك

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تمكنت شرطة منطقة تبوك من القبض على 12 مروجًا، اتخذوا 3 منازل أوكارًا لترويج المخدرات وتنفيذ عملياتهم الإجرامية وإخفاء سمومهم، وضبط فيها 2,112 قرصًا من مادة «الإمفيتامين» المخدر، و4.7 كيلوجرامات من مادتي «الحشيش» و«الأفيون» المخدرين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.