منوعات

القبض على 140 متورطاً بجرائم مافيا في إيطاليا

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 13 ديسمبر 2022 - 7:22 مساءً

المناطق_د ب أ

ألقت السلطات الإيطالية القبض على نحو 140 فرداً من المشتبه في تورطهم في جرائم المافيا، في عمليتين على مستوى البلاد، بحسب ما ورد في بيان صحفي صدر اليوم.

وفي البر الرئيسي، ألقت الشرطة القبض على 65 من المشتبه بهم في إقليم كالابريا الواقع جنوبي البلاد، وعلى 13 آخرين في مدينة بريشيا شمالي البلاد، في عملية أطلق عليها اسم «بلو نايت» (الليلة الزرقاء).

وأفادت تقارير بأن المشتبه بهم ينتمون إلى منظمة «ندرانجيتا» في كالابريا، وهي واحدة من منظمات المافيا الرائدة في تجارة المخدرات بأوروبا.

ويتهم الادعاء الأفراد بالانتماء إلى منظمة المافيا، وتهريب المخدرات، وغسل الأموال والابتزاز.

وفي عملية أخرى استهدفت الجرائم المنظمة في جزيرة صقلية، ألقت الشرطة القبض على نحو 60 شخصاً، تم إرسال 48 منهم إلى السجن.

أخبار قد تهمك

ويواجه المشتبه فيهم اتهامات بتهريب المخدرات بين كالابريا وصقلية.

الوسوم
صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 13 ديسمبر 2022 - 7:22 مساءً
صورة Waleed

Waleed

زر الذهاب إلى الأعلى