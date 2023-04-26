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القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود لمحاولتهم تهريب “الحشيش” بنجران

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 26 أبريل 2023 - 8:10 مساءً

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران، على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994)، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 26 أبريل 2023 - 8:10 مساءً
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