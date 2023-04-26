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القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 26 أبريل 2023 - 1:19 مساءً

المناطق_جازان

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994)، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 26 أبريل 2023 - 1:19 مساءً
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