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القبض على 4 مقيمين بالمنطقة الشرقية لترويجهم “الشبو”

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 مايو 2023 - 7:28 مساءً

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 مايو 2023 - 7:28 مساءً
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Waleed

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