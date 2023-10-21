القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود و3 مقيمين بجدة لترويجهم 4.3 كجم من مادة الحشيش المخدر

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيمين من الجنسية نفسها ومقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهم (4.3) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.