القبض على 6 أشخاص اتخذوا منزلًا مزودًا بكاميرات مراقبة وكرًا لترويج المخدرات بتبوك

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قبضت دوريات الأمن العام بمنطقة تبوك على (6) مواطنين اتخذوا منزلًا مزودًا بكاميرات مراقبة وكرًا لترويج مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين، وضبط بحوزتهم ذخيرة حية وأسلحة بيضاء وهواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.