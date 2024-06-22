ادارة صحيفة المناطق تهنئ زوارنا الكرام بحلول موسم الحج العظيم للعام 1445 هـــ

أبرز الموادمنطقة المدينة المنورة

القبض على 6 أشخاص بالمدينة المنورة لترويجهم 110 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر

22 يونيو 2024 - 8:03 مساءً

المناطق_واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية و(4) مواطنين بمنطقة المدينة المنورة لترويجهم (110) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

أخبار قد تهمك
22 يونيو 2024 - 8:03 مساءً
زر الذهاب إلى الأعلى