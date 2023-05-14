القبض على 6 أشخاص لتهريبهم وترويجهم المخدرات بالباحة وجازان والحدود الشمالية

المناطق-متابعات

تمكنت الجهات الأمنية في جازان والحدود الشمالية والباحة من القبض على عدد من الأشخاص لتهريبهم وترويجهم المواد المخدرة ومنها الحشيش والقات و”الشبو”.

وقبضت شرطة منطقة الباحة على مواطن لاتخاذه منزلاً مجهزاً بكاميرات مراقبة وكراً لترويج “الشبو” والحشيش المخدر ومادة الأمفيتامين وأقراصٍ خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأوضحت أنها ضبطت بحوزته أسلحة نارية وهواتف خلوية ومبلغ مالي، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيمين من الجنسية اليمنية بمحافظة الطوال بمنطقة جازان لترويجهم 13 كجم من مادة الحشيش المخدر.

كما ضبطت مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الأمفيتامين المخدر، مشيرةً إلى أنه تم إيقاف جميع المتورطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

من جهة أخرى، ضبطت الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، مواطناً لتهريبه 172 كجم من نبات القات المخدر، مبينةً أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.