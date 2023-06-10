القبض على 7 مروجين للمخدرات في الرياض

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استمرارًا لعمليات الحملة الأمنية للحرب على المخدرات بأنواعها وأشكالها كافة، داهمت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض موقعين اُتُخِذَا وكرَين لترويج المخدرات، وقبضت على (7) مواطنين في عملية أمنية ميدانية حاول فيها أحدهم الهروب بمركبته،وتم التعامل معه بحزم وإيقافه، وضُبِطَ في الموقعين (67,440) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وكيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وسلاحان ناريان وذخيرة حيّة ومبالغُ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات،وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية،و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]

وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.