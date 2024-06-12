القبض على 7 مروّجين للمخدرات بالقصيم وجازان

المناطق_متابعات

تمكنت قوات الأمن من القبض على 7 مروجين للمواد المخدرة، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة جازان لترويجهم 1.1 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما جرى القبض على مقيم من الجنسية المصرية بمنطقة القصيم لترويجه مادتَي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وضبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 65 كيلوجراماً من نبات القات المخدر.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 240 كيلوجراماً من نبات القات المخدر، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.