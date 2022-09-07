“القحطاني”: مزاولة أي عمل معني بالأرصاد لا بد أن يكون مرخصاً

أكد المتحدث الرسمي باسم مركز الأرصاد حسين القحطاني، أن مزاولة أي عمل معني بالأرصاد لا بد أن يكون مرخصاً من قبل الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن اشتراطات التصاريح في مجال الطقس والأرصاد.