“القحطاني” يروي تفاصيل علاجه لخالد الشاعري صاحب أكبر وزنا في العالم 610 كيلوجرامات (فيديو)

تحدث الدكتور عائض القحطاني، استشاري جراحة السمنة والمناظير، عن قصة علاجه لخالد الشاعري صاحب أكبر وزنا في العالم 610 كيلوجرامات، وكم التحديات التي واجهها أثناء رحلة العلاج.

وقال القحطاني خلال ظهوره ببرنامج ذات الذي يقدمه الإعلامي سامي الجابر عبر قناة السعودية: “هي قصة يجتمع فيها التخطيط واتخاذ القرار السليم، والخبرة بدأت القصة أن أسرة الشاب الذين تواصلوا مع الملك عبد الله الله يرحمه”.

وأضاف : “أنشأنا عيادة السمنة في جامعة الملك فهد وفي هذه الأثناء كنا نعمل عمليات متقدمة وأوزانا عالية بعضها 300 و250 كيلو، عرف أن برنامج المدينة يعالج أوزان العالية، فطلب الملك عبد الله أن ينتقل لمدينة الملك فهد الطبية”.

وأكمل: “الشباب عمره حوالي 18 أو 19 عاما، وكان يجلس داخل غرفة في الطابق الثاني ب جازان، كان السرير حديد، هو فقط ما كان يتحمل وزنه، وقلت لزملائي قالوا صعبا لن نستطيع تحريكه، فقلت نقدر وبدأت الخطة”.

وواصل: “الخطوة الأولى لمدة 3 شهور، بدأت من مكانه في جازان اشتغلنا على الأكسجين ومضادات للسيولة، وعملنا حمية، وعملنا علاج طبيعي، وأتني بالأجهزة التي تساعدنا، ما أن الدفاع المدني عملوا خطة، حتى أتينا لمدينة الملك فهد”.

وتابع: “جبنا سريرا خاصا به، ورافعة خاصة به وكسرنا الحائط حتى يدخل، ونزلناه 120 كيلو قبل العملية، وأمه أنت تسرب له إلا حتى وضعنا عسكري على الباب ليمنعها”.

د. عائض القحطاني يتحدث عن قصة علاجه لخالد الشاعري صاحب أكبر وزن في العالم 610 كيلوجرام.. والتحديات التي واجهها أثناء رحلة العلاج#ذات_عايض_القحطاني@Samialjaber@dralqahtani1 pic.twitter.com/sY0DRDgeXK — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 1, 2023

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