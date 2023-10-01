“القدية” تضيف 135 مليار ريال إلى الناتج المحلي .. 48 مليون زائر سنويا

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أعلنت المملكة عبر البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة الصادر عن “وزارة المالية” لعام 2024 عن حجم المساهمة المحتملة لأحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة الكبرى “القدية” في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تصل إلى 135 مليار ريال، وذلك عند انتهاء عمليات المشروع.

وتعمل المملكة على إدراج “القدية” ضمن قائمة الـ 70 معلما حول العالم، كما تستهدف أن يبلغ عدد الزوار 48 مليون زائر سنويا بمعدل أربعة مليون زائر للشهر الواحد.

ومن المتوقع أن يستضيف المشروع عند الانتهاء أكثر من 600 ألف ساكن إضافة إلى تحقيق أثر اقتصادي عبر استحداث فرص عمل جديدة تصل إلى 325 فرصة.

يستهدف صندوق الاستثمارات العامة بنهاية 2025، ضخ ما قيمته تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا إضافة إلى أن يبلغ حجم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي، إلى جانب زيادة حجم الأصول تحت الإدارة من 2.63 تريليون ريال لعام 2023 إلى أربعة تريليونات ريال لتصل مساهمة الصندوق مع شركاته التابعة إلى 60 في المائة في المحتوى المحلي.

يذكر بأن الصندوق يضم ستة مشاريع ضخمة منها: “مشروع نيوم”، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع “القدية”، وبوابة الدرعية، والمربع الجديد، وطيران الرياض.

إلى ذلك من المتوقع أن يتم افتتاح مشروع “البحر الأحمر” أحد المشاريع الكبرى الداعمة لقطاع السياحة والبدء في استقبال الزوار خلال العام الجاري حيث سيضم المشروع نحو 50 فندقا يحوي على ثمانية آلاف وحدة فندقية إضافة إلى ألف عقار سكني فضلا عن مطار دولي خاص بالوجهة.