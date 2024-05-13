القدية للاستثمار تعلن دخول شركة مشاريع الترفيه السعودية “سفن” لتصبح ضمن مجموعتها

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أعلنت شركة القدية للاستثمار، المطورة لمفهوم اللعب والرائدة عالمياً في مجال الترفيه، عن دخول شركة مشاريع الترفيه السعودية “سفن” لتصبح ضمن مجموعة شركاتها، وذلك بما يُعززّ منظومة العمل، ويحقّق التكامل بين أنشطتهما في القطاع.

وتدعم “سفن” من خلال انضمامها إلى شركة القدية للاستثمار، أهداف المجموعة في تطوير مفهوم اللعب وتعزيز المواهب والقدرات المحلية، إضافةً لرفع مستوى جودة الحياة في مختلف أنحاء المملكة.

وتهدف “سفن” لإعادة تعريف مفهوم الترفيه على مستوى المملكة؛ وتعزيز تجارب الترفيه للزوار من خلال تطوير وتشغيل 21 وجهة ترفيهية في 14 مدينة حول المملكة باستثمارات تبلغ أكثر من 50 مليار ريال.

وفي هذا السياق، قال العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة “سفن” عبد الله بن ناصر الداود:” يعد دخول شركة “سفن” ضمن شركة القدية للاستثمار خطوة هامة تعزز من قدرتنا على تشجيع جميع سكان المملكة، من مواطنين ومقيمين وزوار، على تبني مفهوم اللعب ونشر البهجة، بما له من تأثير إيجابي على المجتمع ككل، كما تهدف لتنمية المعرفة والمهارات والإبداع لدى الأفراد. وهي الخطوة التي تهدف في النهاية إلى إيجاد مفهوم جديد من المرح، وتحسين جودة الحياة، من خلال بناء منظومة ترفيهية متكاملة وغير مسبوقة، قادرة على المساهمة بقوة في خطة تنويع اقتصاد المملكة “.

وتسعى شركة “سفن” إلى تقديم خيارات متنوعة من خلال مناطقها الترفيهية وشراكاتها العالمية مع كبار صناع الترفيه حول العالم، مثل Transformers و PlayDoh من Hasbro و Discovery Adventures من WarnerBrothers و HotWheels من Mattel و ClipNClimb و FlowHouse، بالإضافة إلى الخيارات المتعددة من المطاعم والمقاهي التي تلبي احتياجات مختلف الزوار.

وقد أعلنت “سفن” مسبقاً عن تفاصيل مشاريعها في الرياض وتبوك والمدينة المنورة وينبع وأبها، وسيتم الإعلان عن أكثر من 9 مشاريع إضافية سيتم البدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة.

ويأتي الإعلان عن دخول شركة “سفن” ضمن شركة القدية للاستثمار، بعد الإعلان عن إطلاق المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للقدية في ديسمبر 2023.

وتسعى القدية إلى أن تصبح في المستقبل القريب المدينة الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة، والتي تستهدف لاستقبال 48 مليون زائر سنويًّا، بفضل احتوائها على عديد من المعالم والأماكن السياحية ذات المستوى العالمي والطابع المتفرد.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق شركة “سفن” عام 2017، في حين تعد القدية أحد مشاريع الصندوق الكبرى، وتتماشى استراتيجيتها مع جهود الصندوق لتطوير وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات تنويع الاقتصاد المحلي وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويعد قطاع الترفيه أحد القطاعات ذات الأولوية محلياً في استراتيجية الصندوق، الذي يعمل على تعزيز التكامل بين المشاريع والشركات المملوكة له ضمن القطاع وزيادة كفاءتها التشغيلية، حيث ستستفيد شركة سفن من الفرص والقدرات التي ستوفرها شركة القدية للاستثمار.