القرية التراثية برجال ألمع تحتفي بيوم التأسيس بفقرات متنوعة

المناطق_رجال ألمع

شهدت القرية التراثية بمحافظة رجال ألمع فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام ، وذلك بتنظيم من شركة إعمار القرى .

وقد شهد الاحتفاء بهذه المناسبة توفير العديد من المقاهي والمطاعم إضافة إلى أماكن التسوق والتي تقوم بعرض العديد من الأدوات التراثية والمنتجات الألمعية التي تميز المحافظة ، إضافة إلى استمتاع الزوار بالتجول في أرجاء القرية من أجل التعرف على المباني والأدوات والمنتجات التراثية وتاريخ المحافظة .

كما تضمن الفقرات إقامة حفل رسمي بهذه المناسبة ، وذلك بتقديم العروض الخاصة بالفلكلور الشعبي المميز لمحافظة رجال ألمع والذي يعتبر إرثاً تاريخياً كبيراً يعبر عن الهوية الثقافية للمحافظة ، فضلاً عن تنظيم العديد من المسابقات التي رسمت البهجة على وجوه الزوار الذين شاركوا في تلك الفعاليات مرتدين الأزياء الشعبية والتراثية وحاملين العلم السعودي وشعار الاحتفاء بيوم التأسيس ، معبرين عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية .