القسم النسائي بوقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة ينظم برنامجًا تدريبيًا لمعلمات القرآن الكريم

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نظم القسم النسائي بوقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة برنامجا تدريبيا بعنوان ” توظيف العروض التقديمية التفاعلية في تدريس القرآن الكريم وتجويده ” وذلك ضمن برامج تأهيل معلمي ومعلمات القرآن الكريم .

وتناول البرنامج الذي عُقد عبر الاتصال المرئي ، عددًا من المحاور حول مفهوم العروض التقديمية التفاعلية وأمثلة لتطبيقات وبرامج العروض التقديمية التفاعلية، والتعريف بالبرنامج والتحديثات الجديدة بالأداة والمزايا والأهمية وتطبيقات تفاعلية في تدريس القرآن الكريم وتجويده باستخدام الأداة وطريقة تنصيب البرنامج والتطبيق العملي وقياس الأثر التدريبي ومسابقة للمستفيدات.