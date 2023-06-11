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القصبي: التبادل التجاري بين المملكة وبريطانيا وصل إلى 21.3 مليار دولار

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 11 يونيو 2023 - 11:18 مساءً
وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

المناطق_الرياض

قال وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبريطانيا يصل إلى 21.3 مليار دولار.

وأضاف الوزير، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن التعاون بين المملكة وبريطانيا يشمل فرصا عديدة في جميع المجالات.

وأردف القصبي، أن العلاقة بين المملكة وبريطانيا علاقة متميزة  ويشمل التعاون بينهما قطاعات التعليم والصحة والتعدين والسياحة وغيرها.

يذكر أن المملكة وبريطانيا يهتمان بترسيخ علاقتهما الاقتصادية، حيث تم تأسيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني بهدف تطوير حجم التعاون القائم بين البلدين، لدعم مصالحهما المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 11 يونيو 2023 - 11:18 مساءً
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