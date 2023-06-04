“القصبي” يبحث تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية السعودية البريطانية في لندن

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وصل معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على رأس وفد سعودي رفيع المستوى اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن؛ للمشاركة في أعمال الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودية البريطانية، إلى جانب عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال؛ تهدف إلى تعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

ويضم الوفد السعودي الذي يزور لندن حتى الثامن من يونيو الجاري، معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، و45 مسؤولًا من 22 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية.

ويلتقي القصبي اليوم بمعالي وزير الاستثمار اللورد دومينيك جونسون، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

ويناقش الوزيران تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية للبلدين، إلى جانب تشجيع الشركات البريطانية على توسيع أعمالها في المملكة، إضافة إلى تناول تحفيز وتمويل الشركات الناشئة في المجالات الواعدة المعتمدة على البحث والابتكار، واستعراض التجربة البريطانية في تنمية ريادة الأعمال.

ويشمل جدول أعمال الزيارة اجتماعات مع معالي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق محمود أحمد، ومعالي وزير الدولة لأمن الطاقة والحياد الصفري جرانت شابس، ومعالي وزيرة التجارة والأعمال كيمي بادينوش، إضافة إلى لقاء الممثل الخاص لرئيس الوزراء للتعليم السير ستيف سميث.

ويعقد معاليه عددًا من اللقاءات مع قطاع الأعمال البريطاني، أبرزها لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس توفان أرجينبيلجيك، إلى جانب اجتماعات مع مسؤولين من هيئة الاعتماد البريطانية (UKAS)، بالإضافة إلى المشاركة في جلسة حوارية مع أعضاء من البيت الآسيوي، الذي يعد مؤسسة فكرية تهتم بتعزيز التبادل التجاري بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

ويشارك القصبي والوفد المرافق له في أعمال وجلسات “منتدى شراكة الأعمال والتجارة السعودي البريطاني”الذي ينظمه المركز الوطني للتنافسية، بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، واتحاد الغرف السعودية.

ويتضمن برنامج الوفد زيارات ميدانية لعددٍ من المراكز التعليمية المتخصصة، منها كلية دولويتش ومراكز ابتكار أعمال؛ بهدف التعرف على ممارسات وتجارب بريطانيا النوعية في مختلف المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد يضم ممثلي عددٍ من الجهات الحكومية، هي وزارات: التجارة، والطاقة، والاستثمار، والتعليم، والثقافة، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبنك المركزي السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.

ومن قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي: مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، ومجموعة روشن العقارية، واتحاد الغرف السعودية، ومجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، وشركة مرود للاستثمار، والفنار العالمية للتطوير، وكليات التميز، وشركة ملاءة للتقنية المالية، وشركة لين، وشركة Graphine Ventures.