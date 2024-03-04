القصبي يرأس الدورة الـ18 للجنة السعودية المصرية المشتركة ويؤكد حرص المملكة على تعزيز العلاقات التجارية

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برئاسة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، اختتمت اللجنة السعودية المصرية المشتركة دورتها الـ18، التي أُقيمت في مدينة الرياض، خلال يومي 3- 4 مارس لعام 2024م، بمشاركة وفدين من القطاع الحكومي للبلدين.

وأكّد معاليه حرص المملكة على تعزيز العلاقات التجارية مع جمهورية مصر الشقيقة، من خلال تبادل الزيارات بين القطاع الخاص، وإقامة المعارض التجارية التي تسهم في التعريف بالفرص وزيادة صادرات المملكة لشقيقتها.

وتهدف الدورة الـ18 على العمل بناءً للتوجهات الاستراتيجية بين البلدين، وحل التحديات التي تواجه أعمال اللجنة المشتركة، واعتماد أعمالها، إضافةً إلى عقد الاجتماعات الدورية مع الجهات الداخلية لمتابعة تنفيذ التوصيات، والإشراف على أعمال اللجنة.

وفي نهاية الاجتماع وقع معالي وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة، ومعالي وزير التجارة والصناعة المصري، على محضر الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة وما تضمنته من بنود وتوصيات تسهم في تعزيز العمل المشترك بين المملكة وجمهورية مصر العربية.

مما يذكر أن، حجم التبادل التجاري بين البلدين -حتى نوفمبر 2023م-، بلغ حوالي 11.8 مليار دولار، إذ جاءت المنتجات المعدنية، واللدائن ومصنوعاتها، كأبرز السلع المُصدرة لمصر، فيما سجلت المنتجات المعدنية والفواكه، كأبرز السلع المستوردة.