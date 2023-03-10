القصبي يرأس وفدًا من القطاعين الحكومي والخاص إلى جمهورية بنغلاديش لتعزيز العلاقات التجارية

المناطق_واس

يرأس معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي،وفدًا من القطاعين الحكومي والخاص إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية خلال المدة من 10 – 11 مارس 2023م؛ لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

ويلتقي الدكتور القصبي دولةَ رئيسة الوزراء سعادة الشيخة حسينة واجد، ومعالي وزير التجارة تيبو مونشي، ومعالي وزير الخارجية الدكتور أبو الكلام عبد المؤمن، والسيد محمد جاشم أودين رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة.

ويشارك معاليه والوفد السعودي في مؤتمر بنغلاديش للتجارة 2023، المُقام في العاصمة دكا؛بهدف تسليط الضوء على ترويج التجارة والاستثمار في بنغلاديش، والجمع بين قادة الأعمال والمستثمرين، وصانعي السياسات والممارسين، كما يشارك في احتفال الذكرى الـ50 لتأسيس اتحاد غرف التجارة والصناعة البنغلاديشي.

ويضم الوفد مسؤولين من وزارة الطاقة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، وعددًا من شركات القطاع الخاص مثل: سابك، وأكوا باور، ومحطة بوابة البحر الأحمر، ومعادن، والبواني، والبعد الهندسي، وبنك بنغلاديش الإسلامي، وشركة نازلي للحج والعمرة، وفنادق آسيا، والهريش للتجارة والصناعة، وبوابة جمل، ودولتشي كافيه، وأمل الحياة العقارية، وطاولة المنزل التجارية، وبرايت لاين، ومجموعة القاضي القابضة، وشركة نفاف المحدودة.

وسيقوم الوفد بزيارات ميدانية لشركة والتون للصناعات عالية التقنية، ومجمع بيكسيمكو الصناعي للاطلاع على التجارب ومدى الاستفادة منهم.

يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبنغلاديش بلغ قرابة 7.6مليارات ريال لعام 2021م.