القصبي يزور مملكة تايلند لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

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يزور معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مملكة تايلند، خلال الفترة من 8 – 10 مايو 2024م، بمشاركة (9) جهات حكومية و(85) جهة من القطاع الخاص.

وتهدف الزيارة إلى بحث وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند في ظل تطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة التايلندية؛ لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، وعقد مجلس الأعمال السعودي التايلندي.

ويُعقد على هامش الزيارة مجلس الأعمال السعودي التايلندي، الذي يهدف إلى تعريف ممثلي كل دولة بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتواصل مع الجهات المعنية لدى الدولتين لتحسين مناخ التعاون، بالإضافة إلى المساهمة في تسوية المنازعات التجارية في الدولتين بالطرق الودية.

وتأتي هذه الزيارة، بعد تنامي العلاقات السعودية التايلندية والتي شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث أُقيم خلال السنة الماضية 2023م، المعرض التايلندي، ومعرض تايلند الضخم والذي يُعد الأول من نوعه لتايلند تجاريًا، إذ بلغ إجمالي عدد الزوار للمعرضين أكثر من 40 ألف زائر، ومشاركة أكثر من 300 جهة وعلامة تجارية، اُستعرض من خلالها العديد من المنتجات المتنوعة في الخدمات الطبية، والمأكولات والمشروبات، والعود ودهن العود، والخدمات السياحية، وقطع غيار السيارات وغيرها.

ويلتقي القصبي خلال الزيارة بدولة رئيس وزراء مملكة تايلند سريثا ثافيسين، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير التجارة فومتام ويتشاياشاي، ومعالي وزير الصحة سوم ساك، ومعالي وزير العمل بيبات راتشاكيت براكارن، ومعالي وزير الصناعة بيم فترا ويشاي كول، ومعالي وزير السياحة والرياضة سيرم ساك فونج بانيت.

ويشارك في الوفد كلٌ من وزارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق الاستثمارات العامة، وكبرى الشركات السعودية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2023م، بلغ حوالي 9 مليارات دولار، إذ جاءت المنتجات المعدنية، والأسمدة، أبرز السلع المُصدرة لتايلند، فيما سجلت السيارات وأجزاؤها، والآلات وأدوات آلية وأجزاؤها أبرز السلع المستوردة.