“القصبي” يستقبلُ عدداً من ضيوف المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

حيث استقبلَ كلًّا من وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين رمزان بن عبدالله النعيمي، ومعالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الموريتاني محمد ولد إسويدات، ومعالي المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني أحمد عساف، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العراقي مجاهد أبو الهيل.