القصبي يطلق المبادرة السعودية لتحفيز المبدعين

المناطق_الرياض

أعلن وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق المبادرة “منتج” لدعم المواهب العربية لتحفيز الإبداع والمبدعين.

#فيديو | وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي يعلن عن إطلاق المبادرة السعودية لدعم المواهب العربية "منتج" لتحفيز الإبداع والمبدعين #المهرجان_العربي_للإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/YCffjF9tLh — صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) November 9, 2022

الارتقاء بالإعلام

وأوضح القصبي، خلال حضوره مهرجان الإذاعة والتليفزيون، أن المبادرة تهدف للارتقاء بصناعة الإعلام ووسائله المتطورة التقنية وصولًا لإعلام عربي ينافس عالميًّا.

وفي ختام كلمته، رحب القصبي بجميع الحضور موجهًا الشكر لكل من ساهم وحضر وشارك وقدم جهدًا في هذا المهرجان، وخص بشكره بالعاملين في اتحاذ إذاعات العربية لعملهم الدؤوب، سائلًا الله المولى عز وجل بتأدية الواجب وتحقيق الآمال والتطلعات.

هدف المهرجان

ينظم المهرجان هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة بالتعاون مع إذاعات الدول العربية خلال الفترة من 9 الى 12 نوفمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان الهيئات العربية الأعضاء والهيئات الإقليمية والدولية المشابهة ونخبة من الفاعلين في المجالات الإعلامية والثقافية والفنية.

ويهدف المهرجان إلى إثراء الحوار حول أنجع التصورات لتطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، والدفع بالإعلام العربي ليصل إلى مستويات أفضل على مختلف الأصعدة التقنية والتأهيل والتدريب، وليواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة. في نطاق سلسلة من الندوات وورش العمل ومعرض خاص بالإنتاج الإعلامي في العالم العربي.