القصر الملكي في تايلاند: الابنة الكبرى للملك مازالت فاقدة للوعي

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ذكر القصر الملكي في تايلاند أن الأميرة باجراكيتيابا الابنة الكبرى للملك فاجيرالونغكورن مازالت فاقدة للوعي بعد أن أغشي عليها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بسبب مشكلة صحية في القلب.

وأوضح القصر – في بيان أورده راديو شبكة راديو (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري، اليوم (الأحد) أن الابنة الكبرى لملك تايلاند والوريثة المحتملة للعرش البالغة من العمر 44 عاما فقدت الوعي في 15 ديسمبر الماضي؛ بسبب عدم انتظام حاد بضربات القلب نجم عن التهاب عقب إصابتها بعدوى الميكوبلازما.

وأضاف أن الأطباء يواصلون توفير الأدوية واستخدام المعدات لدعم وظائف القلب والرئة والكلى، بالإضافة إلى استخدام المضادات الحيوية في ظل مراقبة وضعها عن كثب.

جدير بالذكر أن الأميرة كانت قد شعرت بالإعياء أثناء تدريبها لكلابها للمشاركة في مسابقة بمدينة “ناخون راتشاسيما” شمال شرق البلاد، حيث تلقت علاجا في بادئ الأمر هناك ثم تم نقلها بطائرة مروحية إلى بانكوك.