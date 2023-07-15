منطقة عسير

القصور التاريخية.. فرص استثمارية وسياحية في منطقة عسير

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 15 يوليو 2023 - 1:11 مساءً

نشرت قناة “الإخبارية” تقريرا، حول الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة عسير.

وذكرت أن قرى منطقة عسير أخذت فرصة من جمال قصورها ومتانة تاريخها العتيق.

وبينت أن استثمار القرى في منطقة عسير وتوظيفها في القطاع السياحي، شهد إقبالا كبيرا من الزوار والسياح.

وأفادت بأن التصاميم المتنوعة لقرى عسير من الواجهات والأبواب والنوافذ والمداخل أكسبها طابعا عمرانيا فريدا.

 

 

 

 

 

 

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 15 يوليو 2023 - 1:11 مساءً
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

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