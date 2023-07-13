“القصيم” تُغذي الأسواق بـ”8 آلاف طن” تين

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تميزت القصيم بإنتاج أنواع مختلفة من الفواكه الصيفية نظراً لاستثمار مزارعيها تربة المنطقة الزراعية الخصبة، حيث يأتي في مقدمتها التين الذي يبلغ إنتاجه 8 آلاف طن سنوياً.

وتنتج القصيم 30 صنفاً متنوعاً من التين ذي الجودة العالية، عبر أكثر من 30 مزرعة بداخلها ما يزيد عن 100 ألف شجرة، أبرزها التين الأصفر ذو الغزارة العالية والأخضر والأسود والأحمر، والعراقي الأخضر والأسود، الإسباني، والبراون التركي، والتايقر.

وتمر فاكهة التين عبر 3 مراحل تتمثل بانتقائها في وعاءين خلال القطف، ثم الفرز للتصفية، وبعدها انتقاء أجودها للمستهلك، كما يتم إنتاج عدد من الصناعات التحويلية لها كالتين المجفف، ومربى التين، والدبس، والمعمول، بالإضافة إلى إدخالها في صناعة المعمول، والكوكز، وتحلية القهوة.

ويمتد موسم التين من شهر فبراير وحتى نوفمبر من كل عام، حيث يعد من المحاصيل الزراعية الواعدة التي يتم إنتاجها بمنطقة القصيم، فيما تتراوح أسعار الفاكهة بحسب جودتها ما بين 10- 30 ريالا لعبوة 3 كيلوجرامات.

يذكر أن فاكهة التين من المحاصيل المقاومة لمرض الزهايمر، كما أنها تقلل من مستويات ضغط الدم، وتحسن صحة الشعر والبشرة، وتقوي العظام، وتنظم مستويات السكر في الدم.