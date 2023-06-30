القطاعات الحكومية في المدينة المنورة تستأنف أعمالها الميدانية لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم ما بعد الحج

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تستأنف الأجهزة والقطاعات الحكومية والجهات المساندة بالمدينة المنورة غداً، تنفيذ الخطط التشغيلية الميدانية وتهيئة الخدمات لاستقبال أكثر من مليون حاج وزائر يتوقع وصولهم للمدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج, للصلاة في المسجد النبوي والجوامع الكبرى, وزيارة المعالم التاريخية, واستقبال الحجاج وتفويجهم إلى بلدانهم عبر المنافذ الجوية والبرية حتى منتصف شهر محرم المقبل.

ويبدأ توافد الحجاج المتعجلين للمدينة المنورة مساء غدٍ الجمعة, ثاني أيام التشريق, بعد إتمامهم مناسك الحج، وأداء طواف الإفاضة، حيث يواكب كثافة حركة السير على امتداد طريق الهجرة السريع جهوداً تبذلها الجهات الأمنية والصحية والإرشادية والتطوعية، لتهيئة الخدمات وكل ما من شأنه تحقيق أمن وسلامة انتقال الحجاج بين المدينتين المقدستين من خلال تكثيف التواجد الأمني والرصد الآلي والبشري على مدار الساعة، لضمان تقيّد المركبات بأنظمة السير, وعدم تجاوز السرعة النظامية, ومتابعة يقظة السائقين, وتحديد نقاط للتهدئة، ومتابعة وصول الحافلات إلى بوابة المدينة المنورة، وتيسير انتقالهم مباشرة إلى أماكن إقامتهم في الفنادق والدور السكنية المرخّصة, فيما تستكمل العديد من حافلات نقل الحجاج رحلاتها عبر المدينة المنورة باتجاه المنافذ الشمالية للمملكة في طريقهم إلى بلدانهم، إضافة إلى انتظام تسيير رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحطة القطار بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

ورفعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جاهزيتها لاستقبال المصلين والزائرين خلال الموسم الثاني للحج, وتهيئة جميع الخدمات داخل المسجد والساحات بفرش السجاد, وزيادة نقاط الشرب والتبريد في الساحات, وتوزيع عبوات المياه, وزيادة حافظات سقيا زمزم المبردة داخل المسجد, وتنظيم الحشود على مداخل الساحات بالتنسيق مع الجهات الأمنية, لضبط حركة المشاة, وتنظيم دخولهم للمسجد النبوي عبر 100 باب مشرعة لاستقبال ضيوف الرحمن في قسمي الرجال والنساء على مدار الساعة, ومضاعفة أعمال التطهير والتعقيم في أرجاء المسجد النبوي, باستخدام أجهزة الروبوت وتقنيات الذكاء الاصطناعي, بمواد صديقة للبيئة لتوفير بيئة صحية وآمنة في أرجاء المسجد, وتشغيل مراوح الرذاذ لتبريد وتلطيف الأجواء في الساحات, لوقاية الزائرين والحجاج من الإجهاد الحراري وضربات الشمس في ظل ارتفاع درجات الحرارة, وتكثيف توزيع عبوات مياه زمزم.

كما تواصل اللجان الميدانية من لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، تنفيذ جولاتها على مساكن الحجاج للتحقق من مطابقتها للاشتراطات النظامية, وتوفر الخدمات ووسائل السلامة, وجودة خدمات النظافة والتعقيم, وتطبيق الاشتراطات النظامية المتعلقة بتشغيل العاملين وكفايتهم لتقديم خدمات الغرف للساكنين من الحجاج والزائرين, إضافة إلى الجولات التفقدية على المطابخ التي تقدّم خدمات الإعاشة وتوفير الوجبات الغذائية لمساكن الحجاج.

يشار إلى أن المدينة المنورة استقبلت أكثر من ٨٤٠ ألف حاج خلال موسم ما قبل الحج, نفّذت خلاله الجهات المعنية أعمالها بنجاح لتحقيق موسم حج آمن, فيما استفاد أكثر من 49 ألف حاج من خدمات الرعاية الطبية في المنشآت والمراكز الصحية الموسمية والمستشفيات في المدينة المنورة قبل الحج، شملت إجراء 6 عمليات قلب مفتوح لحجاج من عدة جنسيات, و 88 عملية قسطرة قلبية, إضافة إلى 134 جلسة غسيل كلى في صالة مخصّصة تم تجهيزها لخدمة الحجاج بمركز الملك عبدالعزيز للكلى في المدينة المنورة, في إطار الجهود الشاملة التي هيأتها الحكومة الرشيدة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والحجاج.