القطاع غير الربحي يكمل استعداداته لخدمة ضيوف الرحمن بأكثر من 520 خدمةً ومبادرةً

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أكمل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي استعداداته لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1444هـ، وذلك عبر أكثر من 520 خدمة ومبادرة، بمشاركة أكثر من 8000 متطوع في مجالات متعددة، بدءاً من استقبال الحجاج والترحيب بهم في المنافذ المختلفة، وصولاً إلى تقديم مختلف خدمات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتوعية والإرشاد والتأهيل، والإغاثة، والسقاية، والرفادة، وغيرها.

كما تشارك أكثر من 1080 منظمة من منظمات القطاع غير الربحي، حشدت كل منها منسوبيها من مختلف التخصصات، في تقديم خدماتها لضيوف الرحمن، في أكثر من 70 منطقة، للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء المناسك بسلام ويُسر.

وتسعى الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى استيعاب المتطوعين للإسهام في تقديم الخدمات المختلفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي أولت اهتماماً كبيراً بالعمل التطوعي، مستهدفة الوصول إلى مليون متطوع، حيث يركّز القطاع غير الربحي على تحفيز العمل التطوعي خاصةً في منظومة الإرشاد وإدارة الحشود والخدمات الصحية، والدعم اللوجستي للقطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكّد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة في موسم الحج، تأخذ في اعتبارها عدة مبادرات متعلقة بالمجال البيئي؛ بهدف جمع فائض الطعام من مناطق عرفة ومنى بالتعاون مع مؤسسات حجاج الداخل بأعلى الإمكانيات والجودة، وبأحدث التقنيات، حتى تساعد على حفظ فائض الطعام والاستفادة منه.

وفي المجال الصحي، أكد المركز توفر الأطباء والاستشاريين لخدمة المصابين من الحجاج أو من يُعانون من أمراض مزمنة، يساعدهم في ذلك عدد كبير من المُسعفين المُدرّبين على التعامل مع الإصابات التي من الممكن أن يتعرض لها الحجاج مثل ضربة الشمس، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من منسوبي القطاع سيعملون على إرشاد التائهين من الحجاج وتوجيههم لاستكمال مناسكهم.

ويعمل القطاع غير الربحي جنباً إلى جنب مع جميع الجهات الحكومية التي تكثف جهودها أثناء موسم الحج لخدمة ضيوفه، في إطار خطة التكامل بين جميع القطاعات والتنسيق بين المؤسسات والجهات سواء كانت الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية.