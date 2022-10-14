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القطرات المرطبة آمنة أم لا؟.. الغذاء والدواء توضح

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 أكتوبر 2022 - 8:09 مساءً

المناطق ـ متابعات

نصحت هيئة الغذاء والدواء المواطنين، بمراجعة الطبيب المختص عند استخدام القطرات المرطبة بعد الإصابة بحساسية العيون أو الجفاف .

وأوضحت في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن القطرة تعمل كمرطب وهي عبارة عن دموع صناعية لتزويد العين الجافة بالرطوبة المطلوبة.

ولفتت إلى أنها آمنة بشكل عام إذا حفظت بطريقة صحيحة وسارية الصلاحية، مشيرة إلى أن بعض القطرات التي تحتوي على مواد حافظة قد تتسبب بحساسية للعينين.

وحول أعراضها الجانبية، أوضحت الغذاء والجواء أنها تشمل: الحكة، الإحمرار، تورم في العينين، والرؤية غير الواضحة.

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 أكتوبر 2022 - 8:09 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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