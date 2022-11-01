القمة العربية في الجزائر بث مباشر لحظة بلحظة، يجتمع اليوم الثلاثاء رؤساء وممثلي الدول المشاركة في القمة العربية التي تستضيفها الجزائر، وتعد القمة الأولى منذ ثلاث سنوات، في ظل استمرار االانقسامات حول الصراعات الراخنة التي تشهدها المنطقة.

القمة العربية في الجزائر بث مباشر لحظة بلحظة

ويناقش المشاركون من القادة والزعماء العرب في القمة العربية وثيقة “إعلان الجزائر” التي أبدى وزراء الخارجية العرب موافقهتم خلال اجتماعاتهم على مدار 3 أيام، وتتضمن الوثيقة عدة بنودا تتعلق بالقضية الفلسطينية، والأمن العربي، والأزمات في 6 دول عربية تعاني من غياب الاستقرار.

واستعدت الجزائر لاستضافة القمة العربية بتشديد الإجراءات الأمنية في مختلف انحاء البلاد، وتم رفع أعلام الدول، بالإضافة إلى عرض الآثار التاريخية للدول المشاركة.

موعد القمة العربية

ومن المقرر أن تعقد القمة يومي الأول والثاني من نوفمبر الجاري تحت شعار “لمّ الشمل”، ويشهد التمثيل الرسمي في قمة الجزائر تأكيد حضور ثلثي القادة العرب، بجانب تمثيل منخفض لخمس دول أخرى، مع استمرار تجميد مقعد سوريا.

ولأول مرة منذ 3سنوات، تستضيف الجزائر القمة العربية الحادية والثلاثين لجامعة الدول العربية تحت شعار “لم الشمل” في ظل استمرار الانقسامات الراهنة في المنطقة.

القادة العرب الذين سيحضرون القمة العربية

و سيشارك بالقمة أمير قطر ورؤساء مصر وفلسطين وموريتانيا والعراق وتونس وجزر القمر والصومال وجيبوتي.

أبرز القادة العرب الغائبون عن القمة العربية

ويغيب عن القمة العربية العديد من ملوك وقادة الدول العربية، ومن أبزر الغائبين عن القمة الحادية والثلاثين لجامعة الدول العربية، الملك محمد السادس، الذي أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين في الخارج، أنه يتعذر عليه حضور القمة العربية لاعتبارات إقليمية، كما أن الملك أعطى تعليماته للوفد المغربي بالعمل البناء رغم عدم حضوره، مضيفا أن إيضاحات الجزائر بشأن أزمة بتر خريطة المغرب لم تكن مقنعة.

اعتذار ولي العهد

وامتثالا لنصائح الأطباء بتجنب السفر، يغيب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي اعتذر عن حضور القمة العربية.

اعتذار ملك الأردن

وكلف ملك الأردن وولي العهد الحسين بن عبدالله ليترأس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية بالجزائ، ليتخلف العاهل الأردني عبد الله الثاني عن حضور القمة العربية رسميا.

أعلنت الكويت، أن ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح هو الذي سيترأس وفدها في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ 31، وبالتالي تأكد غياب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام” أن “حاكم دبي سيغادر الثلاثاء إلى العاصمة الجزائرية، لترؤس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في القمة العربية الحادية والثلاثين”.

اعتذار ملك البحرين

وأكد ديوان مملكة البحرين أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة لن يحضر بدوره أشغال القمة في الجزائر-لأسباب لم يشرحها-وسيمثله في القمة نائب رئيس مجلس الوزراء، محمد بن مبارك آل خليفة.

أبزر القضايا التي سيتم مشاركتها في القمة العربية

تبحث القمة التدخلات والتواجد الأجنبي في الدول العربية، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية؛ واحترام سيادة الدول، وصيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب؛ ومخاطر التسلح النووي الإسرائيلي على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وعددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم اللاجئين والنازحين في العراق والدول العربية.