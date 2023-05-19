القمة العربية في جدة.. جهود دؤوبة من المملكة لإحلال الاستقرار بالمنطقة (فيديو)

نشرت قناة الإخبارية تقريراً عن محاولات المملكة الدؤوبة في إنجاح القمة العربية في مدينة جدة من خلال مساعيها الدبلوماسية مع الدول العربية.

وذكر أن المملكة عملت على طيّ صفحات ملفات مزمنة، غيرت وجه المنطقة وقتلت وشردت الملايين من أبناء الوطن العربي على مدار أكثر من عقد، حيث فتحت المملكة أبواب عودة سوريا إلى الجامعة العربية لتأمين حل سياسي للأزمة بخيارات سورية ودعم عربي.

وأفاد بأن هدف العمل الدبلوماسي السعودي هو إحلال الاستقرار في المنطقة وتقديم يد العون لازدهار كل شعوبه، حيث لم ينحصر اهتمام المملكة في إغلاق الملفات المستعصية، بل كان العمل على مسارين متوازيين بين حل الأزمات ومواجهة التحديات والمستجدات.

وبين التقرير أنه منذ اندلاع القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، تحركت المملكة لوقف إطلاق النار وكللت مساعيها بجمع طرفي الصراع في جدة للانخراط الجاد في مفاوضات تنهي العمليات العسكرية وتأمن المدنيين.

وأضاف أن المملكة تضع الإنسان في المقام الأول حيث أنه في خضم التطورات رافقت الجهود السياسية السعودية عمليات إجلاء هي الأكبر من نوعها عالميا من السودان، امتدت لتشمل مئات الجنسيات، فيما وجه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني بـ 100 مليون دولار مع تنظيم حملة شعبية من أجله عبر منصة “ساهم”، ولم تتوانى يوما عن دعم الأمة العربية، وكانت ولا زالت محور الأمان للعرب تعمل معهم ومن أجلهم لمواجهة التغيرات ودحر التحديات على كافة المستويات.