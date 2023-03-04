القمر يتعامد على الكعبة المشرفة مساء اليوم

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تشهد سماء مكة المكرمة مساء يوم (السبت) تعامد القمر الأحدب المتزايد على الكعبة المشرفة عند الساعة 10:43 مساءً بتوقيت مكة، وهو التعامد الأول والوحيد هذا العام 2023.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن القمر سيكون على ارتفاع 89.5 درجة فوق أفق مكة وقرصه مضاء بنسبة 93% بنور الشمس والزاوية التي تفصله عن الشمس ( الاستطالة) 149 درجة ويبعد مسافة 405.368 كيلومتر .

وأشار أبوزاهرة إلى أن ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة إضافة إلى انه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم.

وأبان أن موقع القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد يشير إلى اتجاه القبلة، أما المناطق القريبة، مثل، مكة وجدة و عسفان والطائف، يكون هناك عند التعامد فارق في الميل بنحو ربع او نصف درجة، لذا لا يعتمد على التعامد في تلك الأماكن في تحديد القبلة، أما الأماكن البعيدة فلا تتأثر بذلك.