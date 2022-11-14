القنصلية السعودية في إسطنبول تهيب بالمواطنين لتوخي الحيطة والحذر

وأسفر الحادث عن سقوط 6 قتلى و58 جريحًا. وقال حاكم المدينة علي يرلي كايا على “تويتر”: إن الانفجار وقع في نحو الساعة الرابعة والثلث بالتوقيت المحلي (الـ1:20 بتوقيت غرينتش) في أحد شوارع التسوق في منطقة ميدان تقسيم.