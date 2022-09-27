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القنصلية في هيوستن تصدر تحذيراً عاجلاً للمواطنين

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 27 سبتمبر 2022 - 5:30 صباحًا

المناطق_متابعات

أعلنت قنصلية المملكة العربية السعودية في هيوستن، أنه إشارة إلى الإعلانات الصادرة من السلطات الرسمية في ولاية فلوريدا بشأن إعصار «إيان»، تود القنصلية التنويه إلى أن السلطات المختصة بالولاية أصدرت أوامر بالإخلاء الإجباري في كل من مقاطعة Pasco في المناطق A,B,C ومن قاعدة MacDill الجوية.

وأضافت القنصلية: نهيب بالمواطنين الكرام المقيمين في المقاطعات التالية:

 

Hillsborough

Manatee

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Collier

Pinellas

Pasco

سرعة التواصل مع القنصلية عبر هواتف الطوارئ، ليتسنى العمل على المساعدة في تلبية متطلباتهم.

وأكدت القنصلية «نحث المواطنين الكرام على متابعة ما يصدر عن السلطات الرسمية ووسائل الإعلام، واتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي قد يُعلن عنها، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التردد بالتواصل مع القنصلية عند الحاجة».

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 27 سبتمبر 2022 - 5:30 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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