القنصل العام في لوس أنجلوس والملحق الثقافي في أمريكا يزوران الطلبة السعوديين المشاركين في آيسف 2024

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زار القنصل العام للمملكة في لوس أنجلوس بندر الزيد، والملحق الثقافي بسفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور فوزي بخاري، اليوم، المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، الذي يشارك في معرض ريجنيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2024”.

وأشاد الزيد بمشاريع الطلبة المتميزة، وبجهودهم التي حققت لهم الوصول إلى هذه المنصة العالمية، متمنياً للطلبة كل التوفيق، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، وتحقيق العديد من الجوائز العالمية.

وتعد هذه المشاركة الـ 18 للمملكة على التوالي في معرض إنتل آيسف، حيث بدأت منذ عام 2007م، ضمن برنامج سنوي تنظمه مؤسسة “موهبة”، بالشراكة مع وزارة التعليم.

يذكر أن الطلبة السعوديين حصلوا خلال المشاركات السابقة على 133 جائزة، منها 92 جائزة كبرى، و41 جائزة خاصة، ويمرون قبل مشاركتهم في آيسف برحلة طويلة من التدريب والتأهيل، من خلال برامج موهبة التي يتلقونها طيلة انضمامهم لها بعد اكتشافهم، وتؤهلهم وتمكنهم من الوصول إلى هذا المستوى العلمي والبحثي المتقدم.