القهوة السعودية في ذاكرة زوَّار معرض الكتاب الدولي 2022م

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لم تغبِ القهوة السعودية عن ذاكرة زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 ، حيث استمتع زوار ورواد المعرض بمذاق القهوة الأصيلة ، كثقافة كرم وضيافة وأصالة سعودية.

وتحتفي وزارة الثقافة بتقديم القهوة السعودية بالتزامن مع (عام القهوة السعودية) 2022م ، من خلال بوابات الدخول والممرات لضيوف وزوار المعرض، إضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة من خلال”البوثات” المخصصة التي تقدم الدلة والتمر وجلسات خارجية للاستمتاع بهذه الأجواء الثقافية الملهمة.

وعبَّرت المواطنة فاطمة النجار وزميلتها مي خبيتي عن سعادتها بإتاحة الفرصة للمشاركة في الحدث الثقافي الدولي، حيث استهلمتا فكرته من الاحتفاء بعام القهوة السعودية 20022، من خلال تقديم مذاق القهوة السعودية في ” دلة مهيلة” وصحن التمر والطحينة، وبعض الحلويات ،وقد أشادتا بالتنظيم والتنسيق والدعم من وزارة الثقافة عبر توفير الأماكن المخصصة للفعاليات المصاحبة للمعرض، والدعم للشباب والفتيات السعوديين المشاركين في هذه الفعالية.

يذكر أن هذا اليوم 1 أكتوبر 2022م يوافق اليوم العالمي للقهوة كفعالية عالمية يُحتفى بها كل عام.