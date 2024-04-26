القهوة والشاي والكاكاو.. مضادات تعزز الرشاقة والصحة

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وجد فريق البحث من جامعة يونينان بالصين، أن المركبات النشطة بيولوجياً الموجودة في القهوة والشاي والكاكاو، يمكن أن تمنع تكوين الدهون البيضاء في الجسم، وتعزز تكوين الدهون البنية التي يسهل حرقها، وتحلل الدهون، ما يمنع السمنة.

وتشمل المركبات الرئيسية المضادة للسمنة الموجودة في القهوة الخضراء والمحمصة الكافيين، والتريجونيلين، والديتربينويدات، والكافيستول، والكاهوول، وكلها من مثبطات تكوين الدهون أو تسريع حرقها.

وبينما يتوفر الكافيين في المشروبات الثلاثة، ويعمل على تحسين الأيض وحرق الدهون، يمتاز كل مشروب بتوليفة من العناصر التي تعزز تحلل الأنسجة الدهنية، وخفض وزن الجسم.