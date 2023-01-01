القوات الأوكرانية تردع هجمات روسية بالقرب من تسع مناطق

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صدت القوات المسلحة الأوكرانية هجمات روسية بالقرب من تسع مناطق على مدار الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت هيئة الأركان العامة اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية – عن بيان الهيئة – “إن روسيا شنت 31 هجوما صاروخيا و 12 ضربة جوية ونفذت أكثر من 70 هجوما بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS)”.

وتعرضت البنية التحتية المدنية لمناطق تشيرنيهيف وسومي وكييف وخميلنيتسكي ودونيتسك وزابوريجيا وميكولايف وخيرسون لهجوم الروس بينما يجرى التحقق من المعلومات المتعلقة بسقوط ضحايا مدنيين.

بالإضافة إلى ذلك، أطلق الروس 13 طائرة بدون طيار من طراز شاهد – 136 وتم تدميرها جميعا من قبل قوات الدفاع الأوكرانية.

ولا يزال التهديد بشن ضربات جوية وهجمات صاروخية للعدو قائما في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا.