القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بـ 67 مقذوفا خلال 24 ساعة

المناطق_متابعات

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 24 مرة خلال اليوم الماضي وأطلقت 67 مقذوفا من عيارات مختلفة.