القوات البرية تعلن طرح 138 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات

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أعلنت القوات البرية ممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال، طرح 138 وظيفة شاغرة في التخصصات الهندسية، والفنية، والحرفية، والعمالية، والخاصة بإدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة.

وأوضحت القوات البرية أن عدد الوظائف المتاحة في إدارات المدن العسكرية، وإدارات التشغيل والصيانة بالمناطق، هي 25 وظيفة بخميس مشيط، و 22 وظيفة بالمنطقة الشرقية، و 35 وظيفة بالعيينة، و 11 وظيفة بالخرج والسليل، و 12 وظيفة بالطائف، و 7 وظائف بالقصيم، و 20 وظيفة بنجران، و 6 وظائف بالمدينة المنورة.

ودعت الراغبين في التقديم على هذه الوظائف، ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم عبر بوابة التوظيف الخاصة بوزارة الدفاع من خلال الرابط https://jobs.mod.gov.sa ، وذلك بدءًا من تاريخ 19 محرم 1445هـ ولمدة خمسة أيام.