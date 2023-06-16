القوات الجوية الأوكرانية تشن 13 غارة على مواقع ارتكاز للقوات الروسية

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الجمعة، أن القوات الجوية شنت 13 غارة على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن الهيئة – في بيان لها – قولها “إن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير 20 مسيرة روسية؛ من طراز شاهد وأورلان-10 وأخرى للاستطلاع”.

وقالت “إن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية أصابت موقعين قيادة روسيين ونظام صواريخ مضادا للطائرات من طراز إس-300، وأربعة مواقع ارتكاز للقوات والمعدات الروسية وثلاثة مستودعات ذخيرة وسبع وحدات مدفعية.

وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية إلى أن الجيش الروسي نفذ خمس ضربات صاروخية، بالإضافة إلى شن 60 غارة جوية وإطلاق أكثر من 80 قذيفة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق.