القوات الجوية الأوكرانية تشن 13 غارة على مواقع ارتكاز للقوات الروسية

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت ، أن القوات الجوية شنت 13 غارة على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان، أن الجيش الروسي هاجم الأراضي الأوكرانية باستخدام 17 طائرة مسيرة من طراز شاهد وصاروخ إس-300، مشيرة إلى أنه تم إسقاط 16 طائرة مسيرة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكريون فورم/ الأوكرانية.

وأوضحت أن القوات الروسية شنت 50 غارة جوية وقصفت مواقع أوكرانية 43 مرة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية، إن القوات الروسية تركز جهودها العسكرية الرئيسية في ليمان وباخموت وأفديفكا ومارينكا، حيث تم تسجيل 32 اشتباكا في هذه المناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.