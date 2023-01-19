القوات الخاصة لأمن الطرق تطيح بـ 7 مخالفين وتكشف جنسياتهم

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أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، عن ضبط عدد من المخالفين في عدة مناطق بالمملكة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع.

وأوضح “أمن الطرق”، أن المضبوطين عددهم 7 مخالفين لنظام البيئة، في مناطق الرياض والمدينة المنورة والجوف.

جنسيات المضبوطين

وأضافت، أن الـ 7 مخالفين لنظام البيئة، 5 مواطنين ومقيمين من الجنسيتين الهندية والباكستانية، تم ضبطهم بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 4 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

حملة وزارة الداخلية

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

أرقام الإبلاغ عن المخالفين

ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.