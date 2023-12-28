القوات الخاصة للأمن البيئي تستعرض أنظمة وآليات المراقبة البيئية ضمن معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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يستعرض جناح القوات الخاصة للأمن البيئي، لزوار معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض، الأنظمة والآليات المستخدمة لتحقيق الاستدامة البيئية.

وحظي زوار معرض وزارة الداخلية، بالتعرف إلى المركبة الذكية المرتبطة بطائرة دون طيار “الدرون” المزودة بكاميرات حرارية لتقديم صورة واضحة خلال مراقبة وتتبع ورصد الأجسام المتحركة والمخالفات البيئية، والآليات المستخدمة في حماية ومراقبة المتنزهات، والأماكن الوعرة، والأودية، والجبال، والمحميات، والمهام والمسؤوليات الميدانية المنوطة بالقوات ومناطق انتشارها في المملكة، واستعراض دورها في الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية لحماية الحياة الفطرية والتوازن الطبيعي بين مكوناتها، وتوضيح الإرشادات عند إشعال النار والاحتطاب، ومنها استخدام الموقد، وعدم الإضرار بالغطاء النباتي، والعقوبات المقررة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

يُذكر أن معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) يحتوي على أجنحة وأركان متنوعة لتعريف الزوار بمهام وزارة الداخلية ورسالتها الرئيسة المتمثلة في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، من خلال شعار “وطن آمن ومزدهر” في رحلة أمنية تعزز الفخر بما قدمته الوزارة للمحافظة على الشعور بالأمن والأمان في كل مكان وزمان، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة “أبشر”، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وأبرز مشروعاتها التنموية، وميدان الرماية والعروض العسكرية، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الأمني والثقافي والاجتماعي، وتقديم عروض الفلكلور الشعبي.